La chronique de Laurent Gerra du 11 février 2019

publié le 11/02/2019 à 12:35

Qui s'installera dans le fauteuil de Michel Léon à l'Académie française ? Après l'échec de Frédéric Mitterrand, Pascal Bruckner, et dernièrement Luc Ferry, un candidat improbable va tenter l'examen d'entrée de la prestigieuse institution. Patrick Bruel. Mademoiselle Jade n'y croit pas : "Pourquoi pas ? En tant qu'auteur de chansons à textes, j'peux l'faire, j'peux tout faire", rétorque le chanteur, avant d'emprunter la voix nasillarde de Jean d'Ormesson, et dans son élan, de se glisser dans la peau d'Alain Finkielkraut. Quand bien même Jade lui fait remarquer que les sièges sont réservés aux écrivains, l'interprète persiste et signe : "C'est faux, c'est faux !", entonnant un air d’accordéon avec la voix de Valéry Giscard d’Estaing.



Les mauvais sondages de janvier pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe seraient dus, selon les experts, à une mauvaise stratégie de communication. Comment les communicants du passé s'y seraient-ils pris pour gérer les mêmes dossiers ? Allocution solennelle pour François Mitterrand : "Mes chers compatriotes... J'ai toute confiance en Edouard Philippe, avec ses ministres inconnus, et nos députés LREM incompétents", ou encore, allitération en "s" et jargon savant pour l'ancien Premier ministre, Michel Rocard.

La prolifération de rats dans la capitale, qui inquiète les autorités sanitaires, pourrait coûter sa réélection à Anne Hidalgo. Bertrand Delanoë, le prédécesseur de la maire de Paris, lui donne quelques conseils pour éradiquer les rongeurs. "Il faut mettre des tapettes. Avec, pour les appâter, un p'tit morceau de gruyère Suisse au lait de vache "meuh"".

Patrick Sabatier a fait son grand retour à la télévision sur C8. Vendredi, il sera aux commandes de l'émission Vendredi vérité : 60 minutes chrono, inspirée du mythique Jeu de la vérité et produite par Cyril Hanouna. François Hollande est l'un des premiers à "jurer de dire toute la vérité et rien que la vérité" à l'animateur aux "dents bien blanches", qui "plaît aux ménagères de moins de 50 ans, nées entre 1912 et 1927". L'ex-président compte-il se présenter à la présidentielle de 2022 ? Réponse laborieuse : "Je... hein... En fait... Je... Alors bien-sûr que... hein ? En même temps... Joker !".