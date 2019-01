publié le 05/01/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Chantal Ladesou ! Bon weekend, à l'écoute de la télé... sur RTL !

Ladesou reprend la route !

On ne présente plus Chantal Ladesou ! Habituée aux succès au Théâtre avec par exemple Nelson, Peau de Vache ou encore Adieu, je reste, la comédienne est de retour sur les planches avec On the road again, son nouveau one-woman-show. Ce spectacle n'est pas son premier seule-en-scène. L'humoriste avait déjà fait un carton en 2011 avec J'ai l'impression que je vous plais... vraiment en remplissant notamment plusieurs salles de la capitale comme les Bouffes parisiens, Bobino ou encore l'Olympia.

"On the road again", le nouveau spectacle de Chantal Ladesou

Résumé : "Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel tandis qu’en coulisse le Théâtre du Rond-Point lui remet cette année Le Topor d’Or de La Comédienne qui "sort du cadre" que le Cinéma lui fait de l’œil, qu’elle est chouchoutée, chahutée aux Grosses Têtes sur les ondes par Laurent Ruquier. Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations ! Are you ready ?"

Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi, dans On the road again, elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit... mais lequel ?



Pour le savoir, rendez-vous du 12 au 19 janvier prochain au Casino de Paris. Chantal Ladesou sera également en tournée dans toute la France. Elle passera notamment à Lyon le 28 février, à Arras le 10 mars, à belfort le 14 mars, à Rodez le 21 mars, à Lille le 27 mars, à Pornic le 5 avril, à Troyes le 13 avril, à Pau le 17 avril, à la Rochelle le 27 avril, à Tours le 15 mai, à Marseille le 25 mai ou encore à Angers le 15 juin.