publié le 02/02/2020 à 19:46

Il avait découvert la célèbre grotte de Lascaux en 1940 avec trois amis. Simon Coencas, dernier survivant des quatre découvreurs de ce chef d'œuvre mondialement connu de l'art pariétal, est décédé dimanche à l'âge de 93 ans à Paris où il résidait.

Le 12 septembre 1940, avec trois copains âgés de 18 à 15 ans, Marcel Ravidat, Georges Agniel et Jacques Marsal, Simon Coencas, 13 ans à l'époque, avait découvert la grotte, en "explorant un trou" cachant une cavité sur la colline boisée dominant le village de Montignac, en Dordogne.

Ce "trou" allait se révéler une grotte ornée de peintures réalisées il y a environ 18.000 ans et classées depuis 1979 au Patrimoine mondial de l'Unesco, un chef d'oeuvre souvent qualifié de "Chapelle sixtine de la Préhistoire".

C'est le chien de Marcel Ravidat qui est à l'origine de la découverte, tombant en arrêt devant ce trou profond situé sur la colline de Lascaux. Le jeune homme était alors revenu l'explorer quatre jours plus tard, croisant en chemin trois jeunes du coin qui décidèrent de l'épauler.

"Nous espérions trouver un trésor"

"Avec ma petite bande, nous cherchions le souterrain du vieux château voisin. Nous espérions trouver un trésor. Nous en avons trouvé un mais pas celui que l'on croyait", avait raconté fin 2016 Simon Coencas à l'occasion de l'inauguration, au côté du président François Hollande, de Lascaux 4, une réplique intégrale et à l'identique de Lascaux.

Une réplique grandeur nature d'un mur de la grotte de Lascaux, restauré et stocké avant d'être installé sur place, en février 2016 Crédit : MEHDI FEDOUACH / AFP

Éclairés par une lampe-pigeon, ils progressèrent peu à peu "et à un moment nous sommes tombés sur la salle des taureaux", racontait-il alors. "Une merveille. Si grande, si impressionnante (...) Nous étions affolés. Nous nous sommes dit 'ce n'est pas possible de découvrir une chose pareille !'".



Les quatre compères décidèrent d'abord de garder le secret, "mais finalement tout le monde a bavardé". L'instituteur local, féru d'archéologie, fut d'abord sceptique mais en allant voir la grotte, "il est tombé des nues". La communauté archéologique fut alertée, et l'abbé Breuil, préhistorien renommé et professeur au Collège de France, visitait la grotte dès le 21 septembre.

Décoré de l'Ordre national du mérite

Des trois autres "découvreurs" de Lascaux, Jacques Marsal était décédé en 1989, Marcel Ravidat en 1995, et Georges Agniel en 2012. En 1991, ces deux derniers avaient reçu avec Simon Coencas la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite.

Triste nouvelle que celle du décès, ce dimanche, de Simon Coencas, dernier découvreur encore en vie de la grotte de #Lascaux en 1940. Un grand merci à lui et ses copains Ravidat, Marsal et Agniel d’avoir révélé cette merveille. cc @LascauxOfficiel https://t.co/1aIQnnbAta — Pedro Lima (@PrehistoTweet) February 2, 2020

Simon Coencas, dont les parents étaient des Juifs d'origine grecque établis à Paris, vivait en 1940 à Montignac, qu'il quitta peu de temps après la découverte. Ses parents sont morts en déportation, à laquelle lui-même échappa de justesse, bien qu'interné brièvement au camp de Drancy. Après la guerre, il se maria, eu trois enfants, et devint ferrailleur.



Thierry Félix, enseignant-chercheur passionné de Lascaux, avait réuni en 1986 à Montignac, pour la première fois depuis 1940, les quatre "adolescents" qui ne s'étaient jamais retrouvés tous ensemble. Il est resté en "relation étroite" avec le quatuor, notamment Simon Coencas, qui revenait "souvent" à Lascaux.

Lascaux attire toujours les visiteurs

Le directeur de "Lascaux 4" s'est dit dimanche "très ému" par sa disparition. Il s'est rappelé "de ses yeux qui brillaient" lorsqu'il pénétra en 2016 dans la réplique à l'identique : humidité, odeurs, clair-obscur compris. "Il s'était écrié 'J'y suis !', comme retrouvant une émotion, son univers d'enfant, d'adolescent. C'était un intense moment d'émotion pour tout le monde", a déclaré André Bardé à l'AFP.



La grotte originale de Lascaux, menacée par une prolifération de champignons, d'algues vertes, due l'afflux de visiteurs, est fermée au public depuis 1963. Lascaux 4, elle, a franchi en 2019 le cap du million de visiteurs en moins de trois ans.



Une première réplique (contenant environ 80 % des fresques), Lascaux 2, a accueilli depuis 1983 environ plus de 200.000 visiteurs par an. Et une exposition itinérante, Lascaux 3, qui reproduit une partie de la grotte, sillonnne le monde depuis 2012 - actuellement à Naples - et enregistrant à ce jour plus de 2 millions de visiteurs.