Nos langues régionales sont-elles précieuses ?

publié le 25/04/2018 à 07:00

3,5 millions de Français parlent régulièrement le créole, l'alsacien, le basque, le breton, le corse, etc. contre 25% en 1930. Majoritairement employées par les personnes de plus de 50 ans, les langues régionales parviennent tout de même à regagner l'intérêt des plus jeunes. Identité, culture, patrimoine : elles font en effet partie intégrante de notre histoire. Est-il essentiel de les préserver et de continuer à les faire vivre ? Pourquoi certains idiomes résistent-ils mieux que d'autres ? Que racontent-ils de nous ?

Invités

- Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique et didactique des langues à l'université de Rennes, auteur de Discriminations : combattre la glottophobie et Parle-moi provençal (Editions Assimil)

Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l'Express. Lance fin avril sur le site de l'Express, une lettre d'information sur la langue française et les langues régionales, auteur de La grande aventure du Français (Ministère de la culture)

Discriminations - combattre la glottophobie

Parle-moi-provencal

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).