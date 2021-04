publié le 08/04/2021 à 16:31

Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Pauline a perdu sa jambe gauche dans un terrible accident, il y a maintenant plus de deux ans. Aujourd'hui, elle est un grand espoir de l'équipe de France féminine de tennis fauteuil. Dans On est fait pour s'entendre, elle revient sur son parcours et ses motivations à venir.

Paris, octobre 2018 : Pauline patiente sur son scooter à l'arrêt pendant que sa compagne est partie acheter un bouquet de fleurs dans une boutique du XV ème arrondissement. Survient alors le choc terrible, une voiture folle la percute et la projette à plusieurs mètres. Son conducteur alors âgé de 90 ans en a perdu le contrôle. À 28 ans, Pauline est amputée de la jambe gauche.

Si tout accident inspire la révolte, celui-ci en particulier. "Le propre de tout accident c'est l'injustice, le mien l'est effectivement dans la mesure où je n'étais pas en circulation. J'étais dans un espace dans lequel on est censé être en sécurité. Je me trouvais sur le trottoir. En une fraction de seconde on bascule dans le camp des victimes. Ce jour-là, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment" explique Pauline Déroulède.

Quand on se retrouve dans une situation extrême, l'instinct de survie est plus fort que tout Pauline Déroulède Partager la citation





"J'ai tout de suite compris que ma vie allait être différente. J'ai pu m'en sortir et commencer à me battre", poursuit-elle. La colère de l'injustice a été un moteur pour se relever. "Quand on se retrouve dans une situation extrême, l'instinct de survie est plus fort que tout. Le sport m'a beaucoup aidée, j'ai décidé de transformer ce drame en quelque chose d'autre et de faire le deuil de ce que j'étais avant. C'est un long chemin où la colère nous porte. Elle peut être positive, elle peut être négative aussi, c'est des phases."

Pauline Déroulède aime taper dans la balle et désire faire les jeux paralympiques en 2024. "C'est devenu l'objectif de ma vie", explique-t-elle à Flavie Flament. La jeune femme a subi de nombreuses opérations après son accident. "Ma jambe a été arrachée sur le coup. Il a fallu me prendre en charge rapidement. J'avais été à l'hôpital militaire de Percy, où je suis bien tombée. J'ai subi une douzaine d'anesthésies générales. J'ai laissé une part de moi dans cet accident." Il a fallu réparer ce corps meurtri.

La jeune femme décrit cette période d'un point de vue psychologique comme "chaotique." "Je ne vais pas mentir, je n'ai vraiment aucun mal à parler de l'envers du décor. C'est très violent un accident de vie. On pense que ça n'arrive qu'aux autres mais quand cela nous touche personnellement, on n'a pas le choix."

Invités

- Pauline Déroulède, espoir français du tennis fauteuil.