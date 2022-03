Le tribunal administratif de Poitiers a ordonné jeudi le déplacement hors du domaine public d'une statue de la Vierge sur l'Ile de Ré. La statue était située au milieu d'un carrefour. La loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État a été invoquée. Elle interdit l'installation de monuments à caractère religieux sur le domaine public.

La commune de Charente-Maritime a six mois pour "procéder à l'enlèvement du domaine public communal de la statue" selon le jugement. La statue a été réalisée en 1945 pour une famille, après le retour d'un père et son fils de la Seconde Guerre mondiale. D'abord exposée dans un jardin privé, elle a ensuite été donnée à la commune qui l'a installée en 1983.

La statue avait été abîmée il y a un peu moins de deux ans, après avoir été percutée par un automobiliste. La municipalité avait alors décidé de la reconstruire à l'identique, au même emplacement.

Pour essayer de garder la statue, la municipalité soutenait à l'audience qu'elle n'avait "pas un caractère uniquement et totalement religieux." Le maire, Jean-Paul Héraudeau, affirme également que "la population est unanime pour considérer que la statue fait partie d'un patrimoine historique, au même titre qu'une statue de roi ou de Napoléon."

Une affaire devenu politique

Le tribunal a tranché, selon lui, cette Vierge constitue bien "un symbole principalement religieux". Les 2.800 habitants de la commune ont été émus de la décision du tribunal et ont sollicité l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy, "On a reçu des milliers d'appels et de courriers de soutien, même de l'étranger", a assuré M. Héraudeau, dénonçant ce "mauvais procès". Le 17 mars, une décision concernant un éventuel appel sera discutée en Conseil municipal.

Le cas de la Vierge de l'Ile de Ré n'est pas isolé. Le tribunal administratif de Nantes avait enjoint en décembre la commune des Sables d'Olonne (Vendée) de retirer une statue de Saint-Michel d'une place publique, au nom de la laïcité. "Les tribunaux confirment qu'il faut respecter les convictions de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, et non satisfaire quelques-uns", a réagi l'association La Libre pensée 17, qui a demandé à ce que la Vierge soit retirée, dans un communiqué, jugeant "inacceptable que des élus (…) confondent encore commune et paroisse."