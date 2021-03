publié le 03/03/2021 à 19:10

Professeur de philosophie à Trappes, Didier Lemaire est actuellement en disponibilité de l'Éducation nationale et vit sous protection policière depuis qu'il a déclaré, en substance, que la ville était tombée aux mains des islamistes. Il est désormais "en attente d'une nouvelle mission" qui pourrait lui être confiée "par l'Education nationale ou un autre ministère". "Je n'abandonne absolument pas le combat et je vais mettre toute mon énergie pour le poursuivre", a-t-il expliqué.

Selon un sondage de l'Ifop sur la question de la laïcité, 52% des élèves sont favorables au port du voile et signes ostensibles dans les lycéens, contre 22% chez les adultes. Parmi ces lycéens, 38% sont pour l'autorisation du burkini à la piscine. Des données qui ne surprennent pas l'enseignant.

Selon Didier Lemaire, "beaucoup de personnes se définissent non pas en tant qu'individu, mais par leur appartenance à une communauté". "On constate des réflexes identitaires inquiétants qui sont affirmés dans ce sondage", poursuit-il, rappelant que ce sont les adultes "qui doivent fixer les règles". "Les élèves sont trop jeunes pour comprendre les fondements des principes républicains". "Et la laïcité est le fondement de notre République", défend-il.

D'après lui, la République "a déserté certains quartiers et a laissé se développer l'emprise islamiste", une pression "très forte" que l'on retrouve dans les écoles. "Certains veulent relativiser" cette domination religieuse, a-t-il ajouté, pointant du doigt "une bonne partie de la gauche" qu'il juge dans "le déni". "La loi contre le séparatisme va dans le bon sens", conclut l'ancien professeur, soulignant qu'il est essentiel de "prendre le problème à la racine".