La SPA lance la Saint-Valentin des animaux

publié le 06/02/2019 à 05:17

Avant la Saint-Valentin traditionnelle, la Société Protectrice des Animaux (SPA) lance sa Saint-Valentin des animaux, le week-end des 9 et 10 février. Chiens, chats, lapins... Pendant deux jours, l'association espère pouvoir faire adopter 4.000 animaux, qu'ils trouvent enfin le grand amour.



Car en France, le nombre d'abandons est toujours aussi élevés, et les 62 refuges de la SPA débordent. L'été dernier a été une catastrophe : on ne sait pas quoi faire de Bambou pendant les vacances on l'abandonne; on avait pas réfléchi aux contraintes, on laisse tomber Fripouille...

En fait, ce sont surtout les chats qui sont abandonnés, plus que le chiens d'ailleurs. Et la SPA recueille chaque année 44.000 animaux. Parmi eux, 38.000 finissent par être adoptés, mais comme l'euthanasie est interdite dans les refuges, les autres restent comme pensionnaires, et les plus vieux sont placés dans des familles d'accueil. Ce sont des gens qui les gardent mais tous les frais de santé et de nourriture sont pris en charge par la SPA.

Des agents animaliers pour vous aider

Si vous voulez adopter, sachez que dans chaque refuge existe des agent animaliers qui vont vous conseiller sur le type d'animal, la race, en fonction de votre mode de vie, si vous avez des enfants, si vous partez souvent... Et ils font preuve de beaucoup de psychologie ces agents, car seulement 7% des animaux adoptés à la SPA sont rapportés.



Pour tous les autres, l'histoire d’amour fonctionne. Pour adopter, il y a des frais : 250 euros pour un chien, 150 pour un chat pour financer la puce d'identification, les vaccins... Et le week-end prochain, il n'y aura pas que des chiens et des chats d'ailleurs. Parmi les 4.000 animaux à adopter, vous trouverez aussi des ânes, des lapins, des rats et des souris.