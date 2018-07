publié le 30/10/2016 à 11:00

C'est sans aucun doute le meilleur base-jumper de sa génération. À 51 ans, le russe Valery Rozov s'est élancé sur un des plus hauts sommets de la planète, le Cho Oyu en Himalaya. Le base-jump est une pratique consistant à sauter dans le vide en parachute d'une plateforme en hauteur.



Valery Rozov a dû se préparer pendant plusieurs années avant d'accomplir son exploit. Le sauteur russe est ensuite parvenu à gravir le sixième sommet le plus du monde malgré des conditions très difficiles et très dangereuses en raison des conditions météorologiques. L'expédition aura duré environ 21 jours dans les hauteurs de l'Himalaya avec toute son équipe.

Sur les images, on voit le sportif réaliser une chute libre de 90 secondes avant d'ouvrir son parachute. Avec ce saut de base-jump, il bat son record précédent de 2013 qui était de 7.200 mètres depuis l'Everest. En 2009, Valery Rozov s'était déjà lancé le défi de sauteur d'un cratère du volcan Moutnovski dans la péninsule du Kamtchatka avant de faire le mont Ulvetanna Peak en Antarctique.