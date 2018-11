publié le 08/11/2018 à 08:04

"L'homme qui ne voit dans la mode que la mode est un sot", disait Balzac. Aussi, ce livre devrait nous rendre fulgurants d'intelligence... Il nous rappelle d'abord que le vêtement signe notre condition humaine de pauvres pêcheurs virés manu militari du paradis avec une tunique pour cacher notre nudité. Le vêtement est donc d'emblée un rien suspect.



D'ailleurs, les censeurs en tout genre n'ont eu de cesse de nous enquiquiner sur notre façon de nous habiller. Quand le vêtement "court" est en cour justement, les religieux hurlent à l'indécence ! Mais quand le vêtement long le remplace, les mêmes s'offusquent : "Comment ! Les hommes se vêtiraient comme des femmes ? Obscène !"



Et pourtant, jusque très récemment, le fait que les bébés garçons portent, comme les bébés filles, des robes ne gênait personne... Il faut croire que le jeune enfant jouit d'une immunité vestimentaire.

Boutons et couleurs...

Et les boutons ? Savez-vous qu'il s’agit d'une invention médiévale ? Ils étaient en os, en corne, en cuivre et parfois même en or orné de pierres précieuses... Du coup forcément, certains casse-pieds ont cherché à interdire ces boutons bien trop ostentatoires. Ainsi, pour éviter de tomber sous le coup de la loi, les coquettes cousaient de faux boutons sur leurs robes. Puisque c'étaient des faux, alors, ils ne pouvaient être hors la loi... Malin !

Par ailleurs, savez-vous que la couleur noire n'a pas toujours été symbole de deuil ? C'était la couleur des gens sérieux, les légistes, les juristes, les magistrats... Et des gens d’argent : les banquiers et professionnels de la finance.



Puis, quand on s'est aperçu que le beau noir était très cher (il venait de la noix de galle, une excroissance produite par des piqûres d'insectes sur les feuilles du chêne), c'est devenu la couleur des Princes. Ainsi, Philippe le Bon, puissant duc de Bourgogne, abandonna-t-il le vert et le gris, pour se convertir au noir.



Il faut croire, que de tout temps, l'habit a fait le moine... Et c'est comme ça.