La Société générale va supprimer 900 postes en France d'ici à 2020

publié le 28/11/2017 à 09:31

La banque va encore tailler dans ses effectifs. La Société générale a annoncé lundi 27 novembre qu'elle supprimerait 900 postes en France d'ici 2020. Cela représente 3.500 emplois au total si on prend en compte les précédentes annonces.





Cette suppression régulière s'inscrit dans la volonté de la Société générale de se digitaliser. Ainsi, la société supprime des postes et ferme des agences, une centaine de plus que prévu. Dans 3 ans il n'y aura plus que 1.300 agences au lieu de 2.000 aujourd’hui.

La Société Générale veut aussi doubler le nombre des ses clients sur sa banque en ligne, Boursorama, pour atteindre 2 millions de comptes. Puis dans les agences traditionnelles, les services automatisés seront progressivement privilégiés. Les demandes de crédit, les produits bancaires, la gestion des comptes... La banque s'appuie également de plus en plus sur les ordinateurs intelligents qui peuvent répondre par SMS aux demandes des clients en temps réel pour les opérations simples.

Il n'y a pas de plan social, ces réductions d'effectif sont des départs naturels ou volontaires. La banque s'appuie sur sa pyramide des âges qui lui permet de réduire ses troupes de façon quasiment indolore.