Un eurodéputé FN porte plainte contre la Société générale

publié le 23/11/2017 à 17:13

Le Front National ne compte pas s'en arrêter là. L'eurodéputé du parti d'extrême-droite Jean-Luc Schaffhauser et son épouse ont décidé de porter plainte pour discrimination contre la banque. L'établissement a clôturé leurs comptes "sans justifications" en octobre, a indiqué l'avocat jeudi 23 novembre.



Cette annonce intervient au lendemain d'une déclaration similaire du parti frontiste et de sa présidente, Marine Le Pen. La Société Générale, qui a déjà fermé cet été plusieurs comptes du Front national, "a décidé de rompre ses relations contractuelles avec Monsieur et Madame Schaffhauser en date du 20 octobre 2017, sans motifs ni justifications", a annoncé leur avocat Gilles-William Goldnadel, qui voit un lien direct entre les deux affaires.

Marine Le Pen et le FN, s'estimant visés par une "fatwa bancaire", ont annoncé mercredi qu'ils allaient porter plainte pour "discrimination" contre la Société générale et HSBC. Le groupe bancaire français a défendu mercredi une décision de nature "exclusivement bancaire" et "donc sans aucune considération politique".

Une discrimination "en raison des opinions politiques"

Selon l'avocat, les époux disposaient "de plusieurs comptes à la Société générale de Strasbourg depuis plus de 42 ans sans que le moindre incident bancaire ne se soit jamais produit". Une plainte pour discrimination "en raison des opinions et de l'affiliation politique", visant la banque française et son patron Frédéric Oudéa, a été adressée jeudi 23 novembre au parquet de Strasbourg, a-t-il annoncé.



"Quelles que soient les arguties que la Société générale tentera d'employer contre M. Schaffhauser, ils ne pourront jamais justifier la fermeture du compte de son épouse qui n'a rien à voir avec les activités politiques et professionnelles de son mari", a ajouté Me Goldnadel.



Jean-Luc Schaffhauser, par ailleurs consultant international, était apparu en 2014 comme intermédiaire dans l'obtention par le FN d'un prêt de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe en 2014, alors que le parti avait des difficultés à se financer en France. La Société générale a fermé cet été six comptes du parti frontiste et ceux d'une quinzaine de fédérations, tandis que l'établissement britannique HSBC a annoncé mercredi à la présidente du FN qu'il clôturait son compte personnel.