publié le 17/10/2017 à 15:51

Une banque délestée de 2,6 millions d’euros, sans arme et sans violence. La Société Générale a déposé plainte lundi 16 octobre pour le vol de bobines de papier dans un entrepôt du XVIIIème arrondissement de Paris. Le papier était entreposé avant apposition du logo de la banque.



Le ou les auteurs ont agi en toute discrétion pendant plus de deux ans. Ils ont réussi à faire sortir de l’entrepôt 6.222 bobines, estimées à plus de 400 euros l’unité, soit un préjudice de 2,6 millions d’euros. La banque a d’abord mené une enquête interne avant de s’en remettre à la police. Pour l’heure, aucun suspect n’a été interpellé ni identifié.