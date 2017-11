Orange Bank se lance, comment changer de banque ?

et Martial You

publié le 03/11/2017 à 08:20

L'opérateur Orange a lancé, ce jeudi 2 novembre, sa banque mobile Orange Bank. Il s'agit du premier géant des télécoms en France à se lancer dans l'aventure. Cette nouvelle arrivée dans le secteur bancaire français a sans doute un lien avec l'une des mesures de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, promulguée en août 2015.



Depuis février 2017, il est beaucoup plus simple de changer de banque. Avant cette date, la complexité des démarches expliquait sans doute le fait que moins de 5% des Français avaient fait ce choix en 2016.

À l'heure actuelle, il ne faut qu'une semaine pour changer de banque et ouvrir un nouveau compte. Pour le client, il suffit d'obtenir et signer un mandat de mobilité bancaire, fourni par la nouvelle banque, puis transmettre un relevé d'identité bancaire (RIB) correspondant à l'ancienne banque.

Le transfert de données assuré par les banques

Ensuite, la nouvelle banque et l'ancienne se chargent du reste et doivent échanger leurs informations. La nouvelle banque doit récupérer les extraits de compte des 13 derniers mois, pour ensuite envoyer les nouvelles coordonnées bancaires à tout le monde. Cela concernera non seulement l'employeur, le salaire mais aussi les impôts, l'assurance maladie, la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou même les salles de sport ou encore l'opérateur téléphonique pour les abonnements mensuels.



Ce n'est donc pas au client de se charger de récupérer les données sur les virements et les prélèvements en cours. C'est aussi à l'ancienne banque de prévenir de l'arrivée d'un chèque ou de tout autre demande de paiement sur un compte clôturé. S'il faut une semaine pour changer de banque, un délai de 22 jours ouvrés est accordé aux banques pour s'occuper de ces détails techniques. Il est néanmoins conseillé aux clients de vérifier que toutes ces changements ont bien été enregistrés par les entreprises qui les facturent.