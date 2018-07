publié le 27/07/2016 à 14:36

En plein cœur du Marais, difficilement visible et étroite aujourd'hui dans le IVe arrondissement de Paris, la rue de la Verrerie cache une anecdote qui la rend importante dans l'histoire de Paris mais aussi de la France. "Elle faisait partie de la grande croisée de Paris, cet axe qui permettait d'aller d'Est en Ouest dans la capitale", explique Lorant Deutsch.



"Va s'installer dans cette rue une corporation, une confrérie de marchands et pas n'importe lesquels, des peintres sur verre, les maîtres émailleurs", conte le comédien en rappelant que l'on était au XIIe et XIIIe siècle en pleine construction des cathédrales et les émailleurs ont énormément de travail. Ils s'installent donc dans cette rue où au numéro 28, l'un des leurs va avoir une idées lumineuse.

Jacques Gringonneur "va bouleverser le patrimoine culturel des Français en diffusant le jeu de cartes". Il va peindre des cartons, il va peindre des jeux de cartes qu'il va offrir au roi de France de l'époque qui s'appelle Charles VI", raconte Lorant Deutsch. Ainsi, la cour du roi va être fascinée par le jeu de cartes, et la France est parfois même paralysée par les personnes happées par ce nouveau jeu au point qu'un édit royal de 1397 interdira aux artisans de jouer aux cartes les jours ouvrables.