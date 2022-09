La Poste : une nouvelle arnaque à l'avis de passage pour voler des données bancaires

Il ressemble à un véritable avis de passage mais il peut être la source de gros ennuis. Une nouvelle campagne d'escroqueries a été mise au jour à Montpellier, où des habitants ont reçu récemment de faux avis de présentation de La Poste les redirigeant vers un site malveillant. Comme le rapporte BFMTV, un dénommé Flavio Perez a publié le 28 août sur Twitter la photo du document glissé dans sa boîte aux lettres cinq jours plus tôt. Après quelques vérifications, le Montpelliérain a fini par lever le lièvre.

Si l'avis reprend bien la charte graphique et le code couleur de La Poste, il comporte la mention "Nouveau" en en-tête et le numéro de suivi est tapé à l'ordinateur et non manuscrit. On y trouve aussi un lien vers le site laposte.fr et un QR code renvoyant vers un prétendu site de reprogrammation de la livraison. Le site en question, accessible via le lien ou en scannant le QR code, demande de renseigner ses coordonnées bancaires afin de poursuivre l'envoi du colis. Sauf que ce dernier n'existe pas car il s'agit du numéro d'un pli déjà livré il y a de nombreux mois.

"Le lien et le QR code pointent bien vers laposte.fr mais nous redirigent vers cet url https://laposteaide.fr/suivre-un-envoi et nous dit de payer pour se faire livrer à nouveau", explique Flavio sur Twitter. L'arnaque exploite en effet une faille informatique du site de La Poste qui permettait de créer des URL contenant l'adresse "laposte.fr" renvoyant vers un site tiers. "Depuis mardi, il n'est plus possible d'accéder au site pour les gens qui trouveraient l'avis de passage en question", indique La Poste à RTL. Le groupe dit avoir "résolu la faille qui permettait la création d'une règle de redirection qui pouvait créer la confusion dans l'esprit des personnes concernées" et n'a "pas de remontée de clients qui seraient allez au bout de la démarche en saisissant des informations personnelles".

La Poste rappelle que ses avis de passage ne comportent jamais de QR code renvoyant vers un site quelconque et qu'elle ne réclame jamais d'argent pour faire une nouvelle présentation d'un colis ou d'un recommandé. L'entreprise invite ses clients à ne pas cliquer sur les liens contenus dans des SMS et des mails et à toujours privilégier la saisie d'un numéro de colis directement sur son site Internet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info