La population française appelée à donner ses selles pour la recherche

Un appel aux dons surprenant mais en faveur de la recherche scientifique. Lancé en septembre, un projet de recherche, initié par l'INRAE, l'Inserm ou encore l'AP-HP et baptisé "French Gut", vise à récolter 100.000 échantillons fécaux issus de la population française. Une phase pilote est lancée dès le mois de septembre afin de recueillir 3.000 exemplaires de selles.

L'objectif pour les scientifiques, "cartographier et comprendre les microbiotes intestinaux français", révèle l'INRAE dans un communiqué. Le microbiote ou la flore intestinale a un rôle décisif dans l'organisme humain et désigne l'ensemble des micro-organismes (bactéries, virus, parasites) présents dans notre tube intestinal.

S'il diverge selon les individus, le microbiote aurait une réelle influence sur la bonne santé d'une personne. Cette récolte à grande échelle devrait "permettre d'explorer le potentiel du microbiote intestinal pour prévenir et soigner de nombreuses maladies chroniques".

Les informations pour devenir donateur

Le coût du projet est estimé à 32 millions d'euros sur 5 ans. Pour les personnes désireuses de participer à ce projet de recherche, rendez-vous sur le site internet. Une inscription puis le remplissage d'un questionnaire sont demandés au futur donateur.

Ce dernier recevra ensuite un kit de collecte à son domicile afin de participer La participation est gratuite et s'adresse à toute personne majeure vivant en France métropolitaine. "Les participants, en retour, seront sensibilisés au monde du microbiote et à son lien avec la santé et l'alimentation", promet l'INRAE sur son site internet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info