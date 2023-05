L'annonce a été faite en grande pompe par le président de la métropole de Lyon lui-même. "Pour améliorer la qualité de vie des travailleurs", la collectivité va proposer à ses employés, sur la base du volontariat, d'expérimenter la semaine de quatre jours, à partir du 1er septembre.

Une mesure qui s'inscrit totalement dans l'air du temps et qui devrait surtout, selon Bruno Bernard, "favoriser l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle" et "renforcer l’égalité femme-homme", selon les mots du président. Il s'agit en réalité d'effectuer ses 35 heures en quatre jours - soit d'effectuer 8h45 par jour.

Une mesure qui pourrait, en outre, permettre à "900 agentes qui travaillent à 80% de passer à temps plein et récupérer ainsi l'intégralité de leur salaire", se félicite dès lors le président.



Six mois de test à très grande échelle

Et la métropole se montre souple puisque l'expérimentation prévoit également la possibilité d'alterner semaine de 4 jours et semaine de 5 jours - pour bénéficier d'un mercredi sur deux de repos par exemple, ainsi qu'un aménagement permanent de 4,5 jours.

L'expérimentation doit durer six mois et pourra concerner jusqu'à 9.600 agents dans 120 services différents, de l'administratif à la voirie, en passant par les services de l'eau et les collèges. Il s'agit ainsi de la plus grande expérience française en la matière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info