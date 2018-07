publié le 23/02/2017 à 19:13

Une prairie verdoyante, un horizon brumeux orangé, un ciel bleu nuit étoilé et, au milieu, Vénus, Mars et la lune sur le même plan. Puis un trait blanc : la station spatiale internationale (ISS). Nous sommes le mardi 31 janvier dernier au milieu de la campagne, dans le sud de la Sarthe. Le jeune photographe de 26 ans Maxime Oudoux n'a pas le droit à l'erreur ! "La conjonction de Vénus, la lune et Mars était prévue dans des almanachs et, avec un logiciel dédié, je me suis rendu compte que la station spatiale passait à ce moment-là et je me suis dit 'il faut que je la prenne'. (...) À 19h59, la station spatiale apparaissait dans le ciel et je n'avais plus qu'à déclencher pour capturer cet instant".



L'événement est extrêmement rare, pour ne pas dire unique. Le temps de prise est de 15 secondes, garanties sans trucage, ou presque. Maxime Oudoux a toutefois superposé 3 clichés de l'ISS pour la rendre plus visible. La photo a été publiée le 4 février dernier sur Astronomy Picture of the Day, le site internet de référence hébergé par la NASA. Depuis, c'est l'emballement. Pour l'heure, personne ne l'a encore appelé pour lui proposer un travail en lien avec sa passion depuis l'âge de 5 ans, l'astrophotographie. Mais Maxime, qui réalise aussi des photos de mariage, a déjà en tête son prochain cliché. L'objectif dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre.