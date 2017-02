JO 2024 : "La candidature de Paris est lancée, je veux gagner", dit Tony Estanguet

INVITÉ RTL - Paris lance ce vendredi 3 février sa campagne internationale en vue de l'élection de la ville hôte des JO 2024. Le coprésident du comité de candidature y croit vraiment.

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 03/02/2017 à 07:44

C'est aujourd'hui que tout commence pour Paris-2024. Les Jeux Olympiques, qui échappent à la France depuis si longtemps, peuvent-ils revenir enfin dans la capitale ? Celle-ci lance ce vendredi 3 février sa campagne internationale en vue de l'élection de la ville hôte de l’événement. Paris-2024 dévoilera aux alentours de 18 heures un slogan de campagne en anglais, puis sa version française. Car c'est au monde que vont désormais s'adresser les partisans de la candidature française et leurs rivaux de Los Angeles et Budapest.



Le triple champion olympique de canoë Tony Estanguet, membre du Comité international olympique et coprésident du comité Paris-2024, est bien déterminé à ramener la flamme olympique dans la capitale. "Je sens que le départ est donné, ça fait plaisir. Cela fait deux ans qu'on bosse comme des fous pour remettre ce dossier au CIO", explique-t-il sur RTL. "Enfin commence la vraie campagne de communication et de partage du projet".



"Il va maintenant falloir convaincre les 95 membres du CIO", avertit Tony Estanguet, qui "veu(t) gagner". "Il faut les rencontrer un par un, ce que nous avons déjà fait l'an passé (...)", poursuit-il, précisant que les politiques français "jouent un rôle important".



Selon lui, Paris est "la mieux placée en terme de projet technique, les sites sont incroyables". Et d'ajouter : "Ce ne sont pas des stades que nous avons, mais des monuments". Il l'assure : "En 2024 à Paris, on va célébrer le sport de manière inédite : on va transformer les valeurs du sport, on va les mêler avec la culture".