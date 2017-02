Le comité de candidature de Paris-2024 entend offrir des "Jeux accessibles à tous et notamment aux populations locales".

Crédit : LIONEL BONAVENTURE / AFP Le logo de la candidature de Paris pour les JO 2024 dévoilé sur l'Arc de Triomphe, le 9 février 2016

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 02/02/2017 à 05:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Treize millions de billets seraient émis pour les Jeux olympiques 2024 en cas de succès de la candidature de Paris avec un prix plancher fixé à 15 euros, a-t-on appris mercredi 1er février auprès du comité de candidature. Paris-2024, qui entend organiser des "Jeux accessibles à tous et notamment aux populations locales", a par ailleurs promis que 50% des billets coûteraient moins de 50 euros, 72% moins de 20 euros en ce qui concerne les Jeux Paralympiques.



Le dossier final de Paris, remis vendredi au CIO en même temps que ceux de Los Angeles et Budapest, table sur un budget d'organisation de 3,6 milliards d'euros qui lui-même ne prend en compte qu'un remplissage de 85%. Un taux "très prudent sachant que l'Euro, la coupe du monde de rugby, les championnats du monde d'athlétisme, Roland-Garros ou les Mondiaux de handball" ont dépassé ce seuil. A Londres 2012, le taux de remplissage était de plus de 95%.



Enfin, le dossier final comprend également les garanties hôtelières des villes hôtes. Paris-2024 a annoncé mercredi avoir déjà surpassé les requêtes du CIO (40.000 chambres d'hôtel) en obtenant des garanties auprès de professionnels pour 57.000 chambres de deux à cinq étoiles à un prix plafond gelé. L'élection de la ville hôte des JO-2024 aura lieu le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou.