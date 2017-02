DÉCRYPTAGE - La candidature de Los Angeles pourrait pâtir des premières mesures prises par Donald Trump, notamment en matière d'entrée aux États-Unis.

par Gregory Fortune , Jean-Michel Rascol publié le 03/02/2017 à 19:47

Paris part en campagne pour l'organisation des JO de 2024. Depuis le 3 février, la capitale française et les deux autres villes candidates à l'organisation des Jeux de la XXXIIIe olympiade, Los Angeles et Budapest, ont le droit de vanter leurs atouts dans le monde entier pour tenter de convaincre le Comité international olympique. Le verdict sera rendu dans un peu plus de sept mois, le 13 septembre à Lima, au Pérou.

L'avenir de Paris, qui a dévoilé son slogan en anglais, tient dans une petite clef USB qui renferme les 110 pages du dossier technique de la candidature. Le village olympique y est détaillé au centimètre près. La ville s'engage à ce que 100% des spectateurs se déplacent en transports publics ou partagés. 85% des athlètes seront à moins de 30 minutes de leur site de compétition. Il est aussi question de l'impact environnemental des Jeux. Les bâtiments seront éco-responsables, avec la promesse d'une réduction de 55% de l'empreinte carbone par rapport aux Jeux de Londres en 2012.



Si le vote avait lieu aujourd'hui, Paris serait une évidence. À Budapest, les Hongrois s'interrogent à nouveau sur leur volonté de poursuivre l'aventure. À Los Angeles, Donald Trump a torpillé la candidature par ses décisions contre l'immigration. À 222 jours du vote, les trois villes peuvent désormais faire leur promotion sur le plan international. Sur les 95 membres actifs du Comité international olympique, une majorité reste à convaincre.