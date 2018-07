publié le 28/06/2016 à 09:24

La loi Savary inutile trois mois après avoir été promulguée

Un an après l'attentat du Thalys, la sécurité dans les trains est loin d'être assurée et ce, malgré la loi Savary, promulguée il y a pourtant 3 mois.



En effet, le décret censé cadrer la mission des agents ferroviaires qui assureront les patrouilles n'a toujours pas été adopté.

De même, alors qu'il est juridiquement possible d'inspecter les bagages des voyageurs avec leur accord, le texte encadrant la palpation n'a toujours pas été publié au Journal officiel. Un retard législatif étonnant dans une France en plein état d'urgence.



Au gouvernement, on explique que ces textes touchent aux droits des personnes et que chaque mot doit donc être pesé.



Il faudra au moins attendre l'automne pour qu'ils soient mis en place. Toutefois, le gouvernement assure que ces mesures seront opérationnelles à la fin du mois de septembre au plus tard.



La loi Savary prévoit notamment la fouille des bagages, des contrôles et palpations des voyageurs, et des patrouilles d'agents armés et en civil.



Invité des Auditeurs ont la parole à 13h05 : Gilles Savary, député socialiste de Gironde et auteur de la loi sur le renforcement de la sécurité dans les transports et la lutte contre la fraude.

Craignez-vous un excès de confiance des Bleus face à l’Islande ?

L'Europe du foot en reste bouche bée! La minuscule Islande a infligé à l'Angleterre une élimination infâmante en 8e de finale de l'Euro hier (2-1) et défiera la France en quarts, lors desquels l'Allemagne affrontera l'Italie.



Cette dernière a sorti l'Espagne, double championne en titre, lundi (2-0). Son duel titanesque contre l'Allemagne championne du monde aura lieu samedi, à la veille de France - Islande dimanche. Les deux autres quarts seront Pologne - Portugal jeudi et pays de Galles - Belgique vendredi.



L'Islande, qui participe à son premier Euro, a stupéfait l'Europe et humilié l'Angleterre, dont le sélectionneur, Roy Hodgson, n'a eu d'autre choix que de démissionner sur le champ.



D'un côté, une petite nation de 330.000 habitants, davantage connue pour ses geysers, ses paysages somptueux et ses génies pop-rock (Björk ou Sigur Ros) que pour ses footballeurs.



De l'autre, un pays qui a inventé le sport-roi, qui participait pour la 9e fois à un Euro et dont le championnat est le plus suivi du monde.



A Reykjavik, une foule en liesse d'une dizaine de milliers de personne a exulté en suivant la rencontre sur écran géant. "Il n'y a pas de mots, que des larmes de joie", a tweeté le ministère des Affaires étrangères.





Craignez-vous un excès de confiance des Bleus face à l’Islande ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.



Craignez-vous un excès de confiance des Bleus face à l’Islande ? Oui

Non

Ne se prononce pas