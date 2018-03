et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/06/2016 à 07:08

Mais où s'arrêtera l'Islande, qualifiée à la surprise générale pour les quarts de finale ? On espère, avec un peu de chauvinisme que les Français arrêteront l'invasion Viking. Les bleus rencontrent les Islandais ce dimanche 3 juillet au stade de France en quart de finale de l'Euro. Lundi 27 juin au soir les Anglais ont été emportés par la vague scandinave 2-1. Les Islandais qui participent pour la première fois à la phase finale d'une grande compétition internationale sont en train d'écrire l'une des plus belles histoires du football de ces dernières années. Mais il faut aussi souligner le mauvais match des Anglais lundi soir, pathétiques à tous les niveaux malgré l'ouverture du score sur penalty dès la 3e minute.



Lundi soir l'Italie a éliminé l'Espagne 2-0 et défiera l'Allemagne en quart de finale.

À écouter également dans ce journal

- Samedi 2 juillet, c'est le départ du Tour de France de vélo et la lutte contre les tricheurs s'intensifie. Cette année, des caméras thermiques vont être utilisées pour contrer le dopage technologique. Elles peuvent détecter les sources de chaleur et donc les potentiels moteurs. Les autorités françaises veulent être en pointe sur le sujet.

- Au premier tour du tournoi de tennis de Wimbledon, les Français Mannarino, Herbert, Chardy, Simon, Benneteau, Roger-Vasselin et Cornet se sont qualifiés ainsi que Djokovic et Federer.



- Le président de la république d'Argentine ainsi que Maradona ont appelé Lionel Messi pour lui demander de ne pas arrêter sa carrière internationale. Une décision annoncée lundi 27 au lendemain de la finale perdue de l'Argentine contre le Chili à la Copa America.