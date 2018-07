La France crée à nouveau des usines

publié le 29/09/2017 à 08:18

La France recommence à ouvrir des usines. C'est ce que nous apprend l'étude annuelle du cabinet Trendeo qui recense, dans la presse régionale française, ouverture et fermetures de sites industriels. Sur les six premiers mois de l'année, Trendeo a comptabilisé 87 créations d'usines pour 61 fermetures (soit un solde positif de 26 usines) et quelque 13.000 emplois industriels en plus par rapport à la même période de l’année dernière. Une même période qui était déjà en positif sur le même critère, évalué par la même société.



C'est principalement dans quel secteur de l'automobile que cette embellie s'est produite. Au plan régional, on voit une concentration des créations d'emplois sur la façade ouest du pays, principalement dans les Pays-de-la-Loire, qui sont une des régions française les plus dynamiques. Les régions industrielles traditionnelles - l'Est par exemple, et dans une certaine mesure les Hauts-de-France - sont beaucoup moins concernées par cette reprise. C'est comme si les usines ne repoussaient plus là-bas, dans l'Est en particulier. Typiquement, les usines new-age sont construites dans des villes moyennes de la façade Atlantique du pays.



La production auto repart

On produit pourtant de moins en moins de voitures en France ? C'était la tendance depuis en effet une trentaine d'années : le pic de la production a été atteint en 1989, avec 4 millions de véhicules produits. Mais depuis deux ans, cette évolution s'est infléchie. En 2016, la France a repassé à la hausse le seuil de deux millions de véhicules produits. Chez Renault, c'est le succès des utilitaires qui a tiré les chiffres de production, et il y a en cours un transfert, en France, de la production de la Nissan Micra.

Chez Peugeot, le succès commercial de la 3008 a donné pas mal de travail aux salariés du groupe. Toyota, avec sa Yaris, fabrique 240.000 voitures par an. C'est le modèle le plus fabriqué en France, toutes marques confondues. Comme toujours, toute cette activité nouvelle des grands constructeurs entraîne dans son sillage une myriade de sous-traitants, qui profitent aussi de l'embellie parce que le surplus d'activité descend chez eux en cascade.