Le Peugeot 3008 élu meilleur SUV au prix Auto Environnement Maaf

publié le 09/06/2017 à 06:40

Et un prix de plus pour la star "made in France" ! Après avoir été élu "voiture de l'année", après avoir décroché le "Prix RTL-Auto Plus" à Genève, voilà le Peugeot 3008 de nouveau récompensé pour son côté écolo. C'est son vingt-cinquième trophée (Un record). Cette fois-ci dans la catégorie SUV, Dont le trois cylindres turbo essence de 130 chevaux couplé à une boîte automatique. Le travail réalisé sur l’architecture de la voiture et l'optimisation de sa masse contribuent à la réduction des consommations et des émissions de CO2, et une consommation mixte route-ville de seulement 5,2 litres.



Le Grand Prix Auto Environnement Maaf a été attribué à la marque coréenne Hyundai pour sa voiture baptisée iOniq. C'est un peu en terme de look et de prestation la grande rivale de la Toyota Prius. Son atout principal : le choix pour l'automobiliste entre une version 100% électrique, une hybride et une hybride rechargeable. Un choix rare sur le marché et salué par ce grand prix. Parmi les autres lauréats, Renault est récompensé pour la nouvelle batterie de sa Zoé. Ce qui lui permet de revendiquer désormais 400 kilomètres d'autonomie. Cerise sur le capot : tous les propriétaires de ces voitures bénéficient d'une ristourne de 100 euros accordée par la Maaf.