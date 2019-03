La France a rapatrié des enfants de jihadistes de Syrie

publié le 15/03/2019 à 13:53

Les autorités françaises ont rapatrié vendredi 15 mars plusieurs enfants de jihadistes, "orphelins et isolés, âgés de 5 ans et moins, qui se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie", a annoncé le ministère des Affaires étrangères.



"Ces enfants font l'objet d'un suivi médical et psychologique particulier et ont été remis aux autorités judiciaires", précise le communiqué. Le nombre d'enfants rapatriés n'est pas communiqué pour l'heure. En revanche, "les proches concernés, qui étaient en contact avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ont été informés".

"La France remercie les Forces démocratiques syriennes de leur coopération, qui a rendu possible cette issue. La décision a été prise au regard de la situation de ces très jeunes enfants particulièrement vulnérables", ajoute le ministère.

Pourtant mercredi 15 mars, le président Emmanuel Macron semblait avoir douché les espoirs des familles, qui demandent depuis plusieurs mois le retour de leurs enfants, pour les juger en France, et de leurs petits-enfants, au titre de la protection de l'enfance. "Pour ce qui est des enfants, c'est une approche au cas par cas qui est menée, en particulier en lien avec la Croix-Rouge internationale. C'est une approche humanitaire qui est suivie et avec beaucoup de vigilance", avait déclaré M. Macron depuis Nairobi.

Des enfants malades et traumatisés ?

En début de semaine, deux avocats, Marie Dosé et Henri Leclerc, ont lancé une pétition en ce sens signée par plusieurs personnalités. "Aucun n'a choisi de naître sur zone ou de rejoindre Daesh", lit-on dans le texte.



"Tous ces enfants sont exposés à court et moyen terme à un risque de mort", affirment ces deux avocats. "Les enfants, dont la grande majorité a moins de six ans, sont exposés à des épidémies de tuberculose et de choléra. (...) Ils sont tous malnutris, et presque tous atteints de dysenterie. Ils souffrent de chocs post-traumatiques sévères et ne bénéficient d'aucun soin digne de ce nom", écrivent-ils. "Nous ne pouvons imaginer que perdure tant de déni, d'irresponsabilité et d'indifférence des autorités, alors que des enfants français (...) sont en train de périr dans des camps", concluent-ils.

Qu'en est-il des jihadistes français adultes ?

"S'agissant des ressortissants français adultes, combattants et djihadistes ayant suivi Daesh au Levant, la position de la France n'a pas changé : ils doivent être jugés sur le territoire où ils ont commis leurs crimes", a souligné le ministère des Affaires étrangères. "C'est une question de justice et de sécurité à la fois".