La chronique de Laurent Gerra du vendredi 30 décembre

Pour parler du phénomène de "désextinction", Laurent Gerra a reçu Alain Finkielkraut : "Je trouve cette technologie formidable, il faut l'encourager ! On pourrait faire revenir Zola, Balzac, Maupassant et d'autres monstres sacrés de la littérature... On pourrait remplacer les Virginie Despentes, Annie Ernaux et autres écrivaines à cheveux gras !"

Au Brésil, Lula a été réélu président, en battant Jair Bolsonaro. RTL a fait réagir un expert de l'Amérique Latine, Bernard Lavilliers : "Un vent nouveau, parti des favelas de Rio souffle sur le Brésil. Il se propagera bientôt dans le monde entier. C'est le vent de la révolution !"

Quant à Philippe Bouvard, il est venu parler de son 69ème livre, où il présente ses souvenirs de télévision et de radio, avec nostalgie : "Je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur la radio Nostalgie, avant ils passaient des chansons de vieux, maintenant ils ne passent plus que des petits jeunes !"

