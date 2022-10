INVITÉ RTL - "La radio, c'est pour moi le bonheur absolu", assure Philippe Bouvard

Il est une figure du monde médiatique. Du haut de ses 93 ans, Philippe Bouvard vient de publier un 69e livre intitulé Le Petit monde de Don Bouvardo aux éditions l'Archipel, dans lequel il revient sur ses 86 ans de carrière. Sur RTL, dimanche 9 octobre, il confesse "une tendresse particulière pour la radio, où on parle dans l'oreille des gens". "La radio, c'est pour moi le bonheur absolu", lâche-t-il évoquant un parcours sous forme de "conte de fée".



Dans ce dernier ouvrage, il revient sur sa carrière et ses rencontres marquantes, notamment avec les six présidents de la République qu'il a côtoyés. Un l'a particulièrement marqué : Nicolas Sarkozy. "Je l'ai beaucoup apprécié car il n'était pas technocrate, mais avocat donc le contact humain était plus facile et plus joyeux", assure l'infatigable ancien animateur des Grosses Têtes, confessant avoir une vision et une ouïe affaiblies.



Outre les humains, il parle aussi de son "très jeune copain Internet qui sait tout". "Ça a complètement changé la vie", pour celui qui avait un complexe d'infériorité intellectuelle, n'ayant décroché que le certificat. Il partage également sa passion pour les véhicules. "Je ne marche pas très vite (...) La voiture a sublimé le petit piéton que j'étais", lâche le journaliste. "Quand il n'y avait pas de limitation de vitesse, (elle) m'a permis de dépasser les autres, de me dépasser moi-même."

