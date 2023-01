La chronique de Laurent Gerra du mercredi 4 janvier

Passé la vague de froid de la première quinzaine de décembre, les températures sont reparties à la hausse et font craindre aux prévisionnistes un hiver anormalement chaud. On en parle avec notre consultant scientifique : Michel Chevalet.

"La météo : comment ça marche ? C’est très simple : les activités humaines dépendent du temps qu’il fait. Par exemple, les Français mangent de la raclette et de la fondue savoyarde pour lutter contre le froid. Mais pas cette année !", explique-t-il. "A l’exception d’Yves Calvi, qui mange de la raclette et de la fondue savoyarde 365 jours par an y compris l’été en pleine canicule, cet hiver, les Français ont mangé plus léger. La preuve, dans ses restaurants, Cyril Lignac a vendu beaucoup plus de salades au curry que de plats en sauces au curry", renchérit notre consultant scientifique.

De son côté, Pascal Praud s'exclame : "Je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de bonheur, de bonnes audiences pour Yves et Amandine, des jolis ponchos pour vous Jade, du curry à gogo pour Cyril Lignac et des jeux de mots pourris à foison pour Isabelle Morini-Bosc !" Ce 4 janvier dans RTL Midi, "nous parlerons de la ville de Paris ! Selon les derniers chiffres de l’INSEE, Paris a perdu 12.400 habitants en un an. Faut-il en déduire que les rats quittent le navire ? Ou que les Parisiens quittent les rats ? Je pose la question au 32-10".

La revente sur Internet des cadeaux reçus à Noël a explosé cette année. Pas moins de sept millions de français s’en sont d’ores et déjà séparés ou s’apprêtent à le faire. Interrogeons notre français moyen préféré : monsieur Laspalès. "J’suis pas un goujat ! J’ai pas revendu mes cadeaux au lendemain de noël… J’ai attendu le 1er janvier pour tout mettre sur internet ! J’ai de l’éducation, moi, madame !", annonce Laspalès.

