La chronique de Laurent Gerra du mercredi 28 décembre

En juin dernier, il faisait déjà chaud sur RTL. Au micro de Laurent Gerra, Gérard Depardieu était venu donner quelques conseils pour lutter contre la canicule : "D'abord, rester à l'ombre, dans une cave par exemple, bien fraîche, ça conserve bien. Ensuite bien s'hydrater : 4 à 5 litres de blanc bien frais !" Et surtout bien manger salé, pour avoir soif et penser à s'hydrater !

Pendant la canicule, un message de prévention tourne en boucle à la télé : "Il faut protéger les personnes âgées". RTL a suivi ces recommandations en appelant Jean-Marie Le Pen, afin de savoir si ses enfants s'occupent de lui : "Jany et moi-même avons été lâchement abandonnés par ma descendance. Je suis obligée de l'arroser moi-même !"

Quant à Benjamin Castaldi, il a renoncé à son régime : "L'été, c'est la saison des barbecues. Et moi, j'aime bien faire des côtelettes et des saucisses grillées à la braise. Et je bois du pastis pour tout faire descendre !" Résultat : l'animateur a pris 15kg et ne rentre plus dans son T-shirt "Comme J'aime".

