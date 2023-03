La chronique de Laurent Gerra du mardi 28 février

À l’approche des Jeux olympiques, la RATP lance une campagne de recrutement de 6 600 personnes, du jamais-vu dans l’histoire de l’entreprise. On en parle avec son président, bonjour Jean Castex : "Bonjour mademoiselle Jade. En effet, jeux olympiques obliges, j’ai décidé en responsabilité d’augmenter nos effectifs pour transporter les sportifs, les journalistes, les spectateurs et les mineurs isolés de 45 ans qui leur voleront leurs portefeuilles, leurs portefeuilles."



Il est sur tous les fronts et dans tous les médias pour réveiller les consciences et faire la promotion de son film « Slava Ukraini », Bernard-Henri Lévy est avec nous ce matin : "Bonjour, je rentre d’Ukraine et je peux vous dire : c’est la guerre." Merci, mais ça on le savait depuis un an : "Oui mais moi j’y suis allé. J’y suis allé pour faire un film et j’en ai informé le président de la République : c’est la guerre." À propos de votre film, justement, il a fait 208 entrées le jour de sa sortie : "Avec Alibi.com et Astérix, c’est la guerre. J’en ai parlé au président de la République et j’ai réclamé une aide d’urgence."

"Salam alekum fatma Jade !". Bonjour Jack Lang… Que faites-vous en djellaba et en babouches ? : "Comme vous le savez, je suis en campagne médiatique pour être réélu à la présidence de l’institut du monde arabe… Voilà pourquoi je suis venu à Radio Tajine Loukoum : RTL… D’ailleurs si monsieur Calvi pouvait avoir l’amabilité de déplacer son scooter dans le parking, je dois garer mon chameau !"

