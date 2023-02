La chronique de Laurent Gerra du jeudi 23 février

Jean-Pierre Raffarin, vous êtes encore là ? On vous voit beaucoup dans les médias en ce moment pour défendre la réforme des retraites…" Absolument. J’ai 74 ans et je ne suis toujours pas à la retraite ! Comme on dit en Chine : " Tant que le corps se lève le matin, il peut aller au turbin ! ". "Et nous devrions justement nous inspirer de la Chine, où le mot « retraite » n’existe pas. Prenons l’exemple de mon ami Jean-Pierre Lao Tseu, cuisinier au Dragon qui fume, avenue d’Ivry, alors qu’il est âgé de 90 ans !"

C’est demain (vendredi 24 février) qu’aura lieu la 48ème cérémonie des César. Après la catastrophe de l’an dernier, l’académie a décidé de confier la présentation à 9 maîtres de cérémonie. Nous en avons ajouté deux, les papes du divertissement d’antan : Guy Lux et Léon Zitrone : "Eh bien bonsoir, bienvenu dans ce ring parade des César 2023 qui va, une fois de plus, récompenser des films que personne n’a vu avec les nominations de Noémie Merlant et Bastien Bouillon… Merlant et Bouillon, c’est plus les César, c’est le menu d’un resto… A propos de tambouille, j’en profite pour dire à ma femme : Paulette, tiens-moi les paupiettes au chaud… et j’parle pas de c’que j’ai dans mon slip Eminence… non, non, j’parle de ce qu’il y a dans la cocotte… parce que vu l’heure à laquelle ces conneries vont se terminer, à tous les coups, j’vais becter froid…"

C’est l’événement musical de cet hiver : notre ami Etienne Daho vient enfin de sortir une toute nouvelle chanson en prélude à son prochain album. Le premier extrait s’appelle Boyfriend : " Mfff…Mademoiselle Jade… mfff…Amandine Bégot… Mfff… Monsieur Calvi…"

Etienne Daho, vous avez annoncé que ce nouvel album qui sort bientôt sera beaucoup plus rock and roll et énervé que les précédents. Vous pouvez nous en dire plus ? " mfff…guitare…batterie…poum, poum…whooo !"

