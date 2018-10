publié le 05/10/2018 à 10:12

Ce vendredi 5 octobre, Laurent Gerra a commencé par imiter Alain Juppé. Le maire de Bordeaux se prépare pour le Mondial de l'automobile, qui se tient à Paris jusqu'au 14 octobre. Et il est fier d'expliquer à Mademoiselle Jade avoir "le gicleur et le pot en parfait état" même s'il déplore que "côté vidange, c'est moins rapide".



Ce sont ensuite le philosophe Alain Finkielkraut et l'écrivain Michel Houellebecq qui ont été imités par l'humoriste. En compagnie de la journaliste féministe Rokhaya Diallo, imitée par Mademoiselle Jade, ils débattront sur l'écriture inclusive. Et comme à leurs habitudes, Michel Houellebecq a froid et Alain Finkielkraut s'énerve.



Michel Chevalet a ensuite été imité par Laurent Gerra. Le journaliste scientifique se penche sur l'horloge biologique de son cobaye : le Yves Calvi. Pour lui, les 37 minutes de sommeil par jour du matinalier de RTL rendent le Yves Calvi dangereux pour son entourage : "Il se peut que le Yves Calvi tente de mordre dans la jambe du François Lenglet, prenant celui-ci pour une cuisse de poulet !"

Enfin, l'humoriste a imité Jack Lang, à l'affût de sa popularité. L'ex-ministre de la Culture écrit en effet deux fois par an à Paris Match pour être réintégré dans son fameux barème de popularité. "C'est dans une démarche parfaitement désintéressée que j'appelle régulièrement mes amis Louis Harris, Robert Ipsos et Jean-Paul Ifop".