La chronique de Laurent Gerra du jeudi 4 octobre

publié le 04/10/2018 à 09:53

Ce jeudi 4 octobre, c'est John Rambo, le plus proche conseiller de Donald Trump, qui a été imité par Laurent Gerra. Il raconte ses souvenirs pendant la guerre de Corée et le champignon étrange mangé par Bobby "qui s’est transformé en bombe humaine". "Il pétait de partout !"



Ensuite, l'humoriste a imité José Bové et Jean-Luc Bennahmias venus parler de Respirer, le nouveau livre d'Anne Hidalgo. "Elle me l’a envoyé mais je l’ai pas lu, je l’ai directement recyclé en papier toilettes", reconnaît José Bové, imité par Laurent Gerra tandis que Jean-Luc Bennahmias se met à chantonner.

Enfin, Laurent Gerra a imité Thierry Ardisson dans la nouvelle formule de son émission Les Terriens sur C8. "Nouvelle formule, nouvelles dents : je m’en suis fait poser des toutes neuves", lance l'animateur. Une modernisation qui ne plaît pas à son invité, Jean-Luc Mélenchon, imité par l'humoriste. "C’est pas ton émission qu’il faut moderniser, c’est ton humour !"