Le meilleur de Laurent Gerra avec Emmanuel Macron et Gérard Depardieu

publié le 06/10/2018 à 10:59

De retour sur le continent après son voyage, Emmanuel Macron a tiré des leçons de son voyage : "J'ai découvert les acras de morue, ça pique mais c'est super bon, on dirait des cordons bleu mais avec poisson ! Miam !". Au grand désespoir de Brigitte Macron, qui se demande s'il n'a rien appris des Antilles... "C'est pas bon les lentilles !", objecte Emmanuel.



Gérard Depardieu, lui, continue son tour du monde : "Je vais par monts et par vaux... D'ailleurs, en parlant de veau, t'en aurais pas six ou sept tranche à me servir ?".

Et quand mademoiselle Jade demande à Gérard Depardieu s'il compte bientôt se rendre en Turquie, il acquiesce. "Oui c'est vrai, j'ai rencontré le président Erdoghan, qui a une bonne tête d'épicier du coin de la rue, avec une belle moustache on se croirait dans Tintin", s'esclaffe Gérard Depardieu.