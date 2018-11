publié le 05/11/2018 à 10:42

C'est tout d'abord le couple présidentiel qu'a imité Laurent Gerra. Au bord du surmenage, Emmanuel Macron a annulé tous ses rendez-vous de la semaine dernière pour s'octroyer quelques jours de repos dans une résidence secondaire tenue secrète. "Arrête avec tes jeux vidéos, ça fait du raffut dans toute la maison, je n'arrive pas à me concentrer sur les fiches peintures sur coussin de Mode et Travaux", se plaint Brigitte Macron, lors de cette petite mise au vert. "Non Brigitte, c'est ma devise, je ne lâche rieeeen !", lui répond son président de mari.



Nicolas Sarkozy a ensuite été imité par l'humoriste. L'ancien président a accordé un grand entretien au Point, dans lequel il refuse de critiquer Emmanuel Macron. "Je ne suis pas là pour dire du mal, martèle l'ancien chef de l'État. Pourquoi j’irai critiquer Emmanuel Macron ? Franchement, on ne tire pas sur une ambulance", ricane-t-il. L'ancien président estime qu'en matière de critiques, Emmanuel Macron "a pris le menu gastronomique : entrée, plat principal, accompagnements, dessert, café et pousse-café".

C'est un Philippe de Villiers tout de jaune vêtu qui arrive ensuite dans le studio de RTL, imité par l'humoriste. "Je suis là pour bloquer la route : la route du Rhum ! Et j’invite tous les vrais Français, les descendants de Clovis, à faire comme moi. Sus aux ivrognes imposteurs !". Depuis la sortie de son ouvrage à succès Le mystère Clovis, il affirme partout que "les élites européennes s’en prennent au fondement de notre société". "Quand je parle du fondement, il ne s’agit pas du postérieur ou de l’arrière-train, je parle de nos racines gallico-celtiques", juge-t-il utile de préciser.



Enfin, c'est Patrick Bruel qui vient s'épancher au micro de Mademoiselle Jade. Mais que fait le chanteur nu dans le studio ? "C’est pour la sortie de mon nouvel album : je crois que vous avez pas bien compris que c’est une mise à nue. Je me dévoile, je me livre entièrement", affirme le chanteur, imité par Laurent Gerra. "A-t-on assez parlé de mon nouvel album, Ce soir on sort, 16,90 euros chez tous les bons disquaires ? Parce que moi j’entends parler que du biopic sur Freddie Mercury, pourquoi personne ne fait un biopic sur moi ?", s'inquiète-t-il.