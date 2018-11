publié le 01/11/2018 à 18:22

Le chef de l’État "ne lâche rien". Emmanuel Macron a profité d’un bain de foule ce jeudi 1 novembre à Honfleur, pour faire taire les rumeurs sur un éventuel coup de fatigue. La coupure de trois jours en Normandie du président de la République, a en effet été vivement commentée par la classe politique ces derniers jours.



Accompagné de son épouse Brigitte Macron, il s’est rendu dans un bistro du centre-ville pour déjeuner, avant de s'offrir un rapide bain de foule et d'assurer à tout le monde qu'il n'était pas fatigué. "Je ne lâche rien et je suis simplement comme tout citoyen, attaché à l’équilibre de ma famille et aux habitudes que nous avons. Et ça fait plus de 20 ans que je viens dans ce même café et à Honfleur au 1 novembre, et je continuerai à le faire", a expliqué Emmanuel Macron au micro de RTL.



"Comme disait le général (De Gaulle, NDLR), je suis content de savoir ce que je pense et comment je vais quand je lis la presse. Je suis fidèle à Honfleur tous les 1er novembre, et je continuerai de l’être, tant que je pourrai venir ici", a poursuivi le président de la République.

De son côté, l’Élysée a indiqué que le chef de l’État résidait à Honfleur à titre privé et à ses frais, et qu'il ne changerait pas ses habitudes. "Je n’en ai jamais perdu (de force, NDLR). Je suis toujours au même rythme. J’ai mes habitudes avec la famille et j’y tiens. Tous les 1er novembre je suis là et je continuerai", a conclu Emmanuel Macron.