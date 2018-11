Le meilleur de Laurent Gerra avec "Macron des sources"

publié le 04/11/2018 à 09:42

Le week-end, c'est le meilleur de la semaine. En plein période de crise sur l'augmentation du prix des carburants et des cotisations sociales, pour y voir plus clair, retrouvez un épisode de la saga de Laurent Gerra et Jade : Macron des sources, avec Daniel Auteuil et Yves Montand.



La récolte d'oseille d'Hugolin Souberin se passe moins bien que prévu, il demande conseille à son papé : "Papé avec la sécheresse, je ramasse moins d'oseille, heureusement que ma taxe d'habitation elle a un peu baissée grâce à Macron ! Et en plus, ils vont augmenter les taxes sur le gazole..."

"Parce que tu la payes toi la taxe d'habitation ? Moi mon bastidon, je l'ai déclaré à pique bouffigue !", répond le papé. Et le gazole ça gicle pas comme la source, il faut que tu te trouves une femme pour t'aider à labourer, ça fera économiser le gazole."