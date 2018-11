Le meilleur de Laurent Gerra avec François Bayrou et François Hollande

publié le 03/11/2018 à 10:20

Indispensable remède à la morosité, Laurent Gerra sur RTL tous les matins de la semaine. Le Week-end, c'est le meilleur de la semaine. Ces derniers jours, plusieurs personnalités se sont prononcées entre Halloween et la Toussaint. François Bayrou dit que "c'est pour tous, petits et grands, l'occasion de s'habiller en sorcier et de décorer sa maison en orange et noir. (...) C'est le seul moment de l'année où tout le monde se met à l'orange, la glorieuse couleur du MoDem".



Pour François Hollande, "c'est pas facile de célébrer tous les saints", qui ne choisit pourtant pas entre Toussaint et Halloween. Pour Valéry Giscard d'Estaing, "je pensais à un bal masqué. Comme tous les gens je vais ressortir mon accordéon", raconte l'ancien chef d'État à propos de la manière dont il voudrait célébrer cette période.

Nicolas Sarkozy, lui, n'a pas envie de célébrer Halloween. "Un clown qui fait peur, ça vous fait penser à qui, hein ? Alain Juppé !", ironise l'ancien président de la République.