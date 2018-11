publié le 02/11/2018 à 10:36

Ce vendredi 2 novembre, Laurent Gerra commence par imiter les frères Bogdanoff, Igor et Grichka. Les deux frères scientifiques évoquent ensemble leurs sexbots, ces robots avec qui l'on peut avoir des relations sexuelles. Ils confient chacun leur tour, que leur robot est en réparation "au service après-vente de Darty". "Ma poupée d'amour du futur a refusé de dormir avec moi et elle s'est mise en mode auberge du cul tourné", explique Igor. "La mienne a un bout de menton coincé quelque part et depuis elle clignote", raconte Grichka.



C'est ensuite Chevallier et Laspalès qui sont imités par Laurent Gerra. Les humoristes sont de nouveaux députés En Marche. S'engage alors un quiproquo sur la rémunération des membres des cabinets ministériels, qui a augmenté de 20% depuis l'élection d'Emmanuel Macron. "On aurait mieux fait de travailler aux cabinets", commence par déplorer Chevallier. "Faites ce que vous voulez, mais moi je fais autre chose aux cabinets", lui explique alors Laspalès. "Et vous savez combien ils gagnent au cabinet ? Presque 10.000 euros par mois", lui dit Chevallier. Laspalès s'insurge alors : "10.000 euros pour aller aux cabinets ? Moi je dis, faut pas pousser !"

Michel Chevalet, imité par l'humoriste, tente ensuite d'expliquer scientifiquement comment certaines personnes souffrent de douleurs chroniques sans s'en rendre compte. "Le barème de la souffrance, comment ça marche ? Eh bien prenons ce disque de Christophe Maé. Dites-moi maintenant votre niveau de souffrance sur une échelle de 0 à 10", demande le journaliste scientifique. "Un bon 7", lui répond Mademoiselle Jade. "Et pourtant, des millions de personnes écoutent Christophe Maé sans même se rendre compte des risques pour leur santé... La meilleure méthode pour ne pas souffrir est encore de ne rien écouter".

Enfin, le pape François lance une grande campagne médiatique pour inciter aux deniers du culte, qui est sa principale ressource et dont le nombre de contributeurs ne cesse de baisser. "Donnez, donnez, do, donnez... Donnez, donnez-moi... Dieu vous le rendra", entonne le pape François. Face à la généreuse donation de M. Calvi, le pape François est ravi : "Il ne se mouche pas du coude M. Calvi"...