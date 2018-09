et Jade

publié le 24/09/2018 à 10:15

Premières personnalités imitées par Laurent Gerra, ce lundi 24 septembre : le couple Macron. Alors que le chef de l'État doit participer prochainement à l'assemblée générale des Nations-Unies à New York, il prépare soigneusement ce voyage avec son épouse.



Quand son mari lui demande si son choix de cravate est judicieux, elle tonne : "Mais enfin Emmanuel, tu ne vas tout de même pas porter la cravate en laine que t'a tricotée Philippe Besson pour une rencontre au plus haut niveau ?" Et quand elle teste son enceinte connectée, elle n'obtient toujours pas de réponse.

L'humoriste a ensuite imité François Bayrou. Le maire de Pau organisait ce week-end les universités d'été du MoDem dans le Morbihan. Fier de lui, il raconte le séminaire de motivation qui permettra à ses équipes de "changer la France".

Laurent Gerra a pris la voix de Jean-Luc Mélenchon. Le président des Insoumis doit faire face à la guerre qui est déclarée entre lui et l'ex-conseillère en communication Sophia Chikirou. Comme d'habitude, l'intéressé ne semble pas d'humeur à répondre aux questions de Mademoiselle Jade.



Enfin, l'humoriste a imité le chanteur Serge Gainsbourg, dont nous avons retrouvé en exclusivité des séquences télé censurées par le CSA il y a trente ans.