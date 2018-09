publié le 24/09/2018 à 09:58

L'actualité politique du week-end était chargée. Mais contrairement à ce que l'on pense, cette actualité politique ne s'est pas faite à l'Élysée mais à Guidel-Plage, dans le Morbihan, fief de François Bayrou, maire de Pau.



"L'actualité politique du week-end était à Guidel-Plage, station balnéaire du Morbihan, qui regroupe à la fois la mer, la campagne et même une rivière", déclare-t-il, imité par Laurent Gerra. Et le maire de Pau est très fier de l'"événement politique considérable" qui s'y est déroulé - "les universités d'été de mon MoDem". Et selon lui, il y aura "un avant et un après Guidel Plage dans l'histoire de la République française".

Au programme : un séminaire de motivation basé sur de l'accrobranche, du ballon-prisonnier, une visite de la ferme à autruches et un arrêt à la crêperie. L'objectif : changer la France.