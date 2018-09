publié le 24/09/2018 à 09:45

Le président de la République participera à l'assemblée générale des Nations-Unies à New York. Un voyage qu'il a soigneusement préparé avec l'aide de son épouse Brigitte. On entend Emmanuel Macron, imité par Laurent Gerra, chantonner l'air de New York, New York de Franck Sinatra.



"Moins fort Emmanuel, je suis en train d'essayer de recalculer ma retraite ! Tu as beau dire, mais il me manque des sous. Cette année, je ne vais pas pouvoir donner des étrennes aux cousins du côté des Trogneux", lâche la première dame, elle aussi imitée par l'humoriste.

"On s'en fout, Brizitte ! C'est que des profs, ils votent Mélenchon ! Mais dis-moi, qu'est-ce que je mets comme cravate pour l'ONU, celle-ci ou celle-là ?", demande le chef de l'État. "Mais enfin Emmanuel, tu ne vas tout de même pas porter la cravate en laine que t'a tricotée Philippe Besson pour une rencontre au plus haut niveau ?", rétorque son épouse.

Une voix synthétique retentit, c'est celle de l'enceinte connectée de madame Macron : "Ok Brigitte, j'appelle une tête de veau". Un répondeur téléphone prend le message : "Bonjour, ici François Bayrou. Je suis actuellement sur la route du retour de Guinel-Plages. Je vous rappellerai dès mon retour à la mairie de Pau. Biiipeu..."