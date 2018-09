publié le 24/09/2018 à 09:55

La guerre est déclarée entre Sophia Chikirou et la web télé des Insoumis qu’elle avait pourtant cofondée. L'ex-dirigeante du Média, qui fut la conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, réclame plus de 120.000 euros. Mademoiselle Jade accueille aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Mais, comme à son habitude, le président des Insoumis ne semble pas d'humeur à répondre aux questions.



"Qu’est-ce que tu lui veux à Kirikou ? T'es comme Zemmour, c'est ça ? Tu voudrais qu'il s'appelle Corinne ? C'est pas assez français pour toi, Kirikou ?!", lui demande Jean-Luc Mélenchon, imité par Laurent Gerra.

"Je ne vous parle absolument pas de Kirikou mais de Sophia Chikirou, qui est en guerre avec votre télé, le Média !", lui répond alors son interlocutrice.

"Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec le Venezuela ?!", s'énerve alors le président des Insoumis, toujours imité par l'humoriste. "Est-ce que je te parle de la bagouse du Tsar de M6, Nicolas 2, moi ?! Amène-la moi sa chevalière d'aristo. On va la faire fondre et ça fera une bonne dizaine de dents en or pour les pauv' gens !"



Face à l'humeur massacrante de Jean-Luc Mélenchon, Mademoiselle Jade renonce à lui poser ses questions : "Non seulement vous ne répondez pas aux questions mais en plus, vous enchaînez les clichés sur les aristocrates".