publié le 24/09/2018 à 10:06

Dimanche 23 septembre au soir, l'émission de Laurent Delahousse Un jour, un destin était consacrée à l'immense Serge Gainsbourg. Nous sommes en mesure de vous révéler les séquences de ce portrait qui ont été censurées par le CSA.



Première scène coupée : en 1986, Serge Gainsbourg fait une apparition remarquée dans Le jeu de la vérité de Patrick Sabatier, consacré à Eddy Mitchell. "Attends, je voudrais poser une question à Eddy", lance l'interprète du poiçonneur des Lilas, imité par Laurent Gerra.

"Dis donc Eddy, hé Eddy, attends, meeeerde ! On s'en est tiré des belles gonzesses tous les deux, pas vrai mon p'tit gars ? Et pis des boudins, aussi, on en a tirés. Des culs énooormes. En espagnol, on dit 'mucho jamon para duos uevos', ça veut dire 'beaucoup de jambon pour deux œufs'", lâche-t-il.

"Moi, c'que j'voudrais savoir, Eddy... Attends, ta gueule, toi la connasse qui crie, là. Intirable, meeerde ! C'que j'voudrais savoir, c'est ton bilan à toi, Eddy. Est-ce que tu as tiré plus de super gonzesses que de super boudins ? C’est pas une question dégueu, hein ?", poursuit le chanteur, toujours imité par Laurent Gerra.