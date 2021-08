La chronique de Laurent Gerra du lundi 23 août

Entre la crise sanitaire, les manifestations contre le passe sanitaire et la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, l'été n'a pas été de tout repos pour le couple présidentiel, de retour à l'Élysée.

"Je suis en visioconférence avec Kaboul ! Parce que maintenant JE SUIS UN CHEF DE GUERRE !", s'exclame le chef de l'État imité par Laurent Gerra. "Ben voyons ! Tu n’arrives même pas à contenir une manifestation de trois antivax en tongs et pantacourts, et tu penses peut-être que tu vas faire peur aux Talibans !", lui rétorque son épouse via l'humoriste. Un avis partagé par Fabrice Luchini : "Il est sympa le Manu mais il n’est pas taillé pour enfiler le costard du général De Gaulle. À la limite celui de community manager du Slip Français, mais pas plus", ajoute-t-il.

En parlant du passe sanitaire, l’usage des QR codes s’est développé avec ce dernier. L'occasion pour Jean-Pierre Pernaut, imité, de faire le point sur la façon dont cette technologie a pris racine dans nos territoires. "Partons à Morbac dans le Gâtinais Crouteux où Mimile, le seul restaurateur du village, a fait mieux que s’adapter, il a innové en simplifiant la technique du QR code en enlevant une lettre au procédé. Chez Mimile, on ne parle pas de QR code mais de Q tout court. Quand un client veut montrer son passe sanitaire, Mimile lui répond : 'Montre-moi ton cul'".