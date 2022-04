La chronique de Laurent Gerra du jeudi 14 avril

Dans la chronique de Laurent Gerra, s'est invité ce jeudi 14 avril François Hollande. L'ancien président socialiste apparaît dépassé pour travailler à la reconstruction du Parti socialiste. Il veut déjà réunir "une équipe jeune, dynamique et motivée" composée de Jean-Marc Ayrault, Jean-Christophe Cambadélis et Elisabeth Guigou, ou encore (re)prendre le slogan "La force tranquille" (François Mitterrand en 1981).

Après la série "Macron des sources" qui a débriefé le panier RTL, c'est l'animateur Benjamin Castaldi qui est venu présenter son projet de livre sur sa Mamie Cocue, et notamment sur son penchant pour l'alcool. "Elle était tellement bourrée qu’elle confondait les rôles d’hommes et les rôles de femmes. Par exemple, l’homme de Picardie, elle croyait que c’était la Femme de Pinardie, parce que ma Mamie Cocu, elle en buvait beaucoup du pinard", dit Benjamin Castaldi, interrompu par son paternel.

Enfin, le chanteur Jean-Baptiste Guéguan est revenu sur les relations qu’il entretient avec la mémoire de Johnny Hallyday. Il se défend d'imiter la légende française. "C’est pas de ma faute si j’ai la même texture buccale que lui (...) Et j’ai aussi la même démarche, les mêmes vestes à franges, les mêmes musiques, mais nul n’a le droit de me blâmer, de me juger, car c’est la nature qui est la seule responsable si, je suis un sosie oh ! comme ils disent", se défend-il, annonçant son duo avec Jean-Herbert Guéléonard.