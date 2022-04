La chronique de Laurent Gerra du mardi 12 avril

Christian Jacob s'est invité dans la chronique de Laurent Gerra, deux jours après la débâcle des Républicains au premier tour de la présidentielle. "Je sais que nous sommes nombreux à vous solliciter, mais je ne fais pas ça par gaité de cœur. Si vous avez une petite pièce ou un ticket restaurant, ça me permettra de manger, rester propre et rembourser mes frais de campagne", dit-il.

Les résultats du premier tour ont un petit air de déjà vu et, comme d’habitude, nos plus grands artistes préparent déjà leur mobilisation pour le second tour. On en parle avec l’immense comédien Pierre Arditi, soutien historique de la gauche. "Ah non, mais vous n’allez pas recommencer avec ça, non mais foutez-moi la paix avec la mobilisation pour le second tour… C’est insupportable, on s’croirait en 2002, avec Jospin qui part en vélo à l’Île de Ré", dit l'acteur.

Enfin, Jean Lassalle veut faire "cap sur le deuxième tour !". "Je ne fais pas campagne pour faire de la politique, je fais campagne parce que je me fais chier…Bouducon que je me fais chier ! Alors moi, rien à foutre, je continue", dit-il.