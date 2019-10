publié le 03/10/2019 à 09:37

L'humeur de Nicolas Sarkozy est au beau fixe, et l'ancien président semble avoir une explication toute simple. Je crois que c’est le succès qui rend heureux… Parce que mon livre, Passions, aux éditions de l’Observatoire, 254 pages, 19 euros 50, que j’ai écrit moi-même après l’avoir lu, eh ben c’est un best-seller"

Le jardinier de Silence ça pousse, Stéphane Marie, a une idée pour embellir le paysage urbain parisien, notamment les nouvelles fontaines des Champs-Élysées : "Elles sont tellement vilaines qu’on va les vé-gé-ta-li-ser ! On va vider une ou deux brouettes de terreau, du caca de chien, de la terre, de la terre, de la terre et on plante, on plante, on plante". Pas sûr qu'Anne Hidalgo soit très emballée par l'emplacement de ce potager citoyen.

Patrick Sébastien est débordé. En plus de la parution de son livre, l'animateur/écrivain/imitateur a décidé de se lancer dans la chanson engagée. "Non, rien de rien/ Non, je ne regrette rien/ Ni le bien qu'on m'a fait/ Ni le mal/ Je m’en fous d’ces trous d’balle !", interprète-t-il. Piaf doit apprécier.